Полицейским разрешили контролировать таможенников

Кабинет министров Украины расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.



Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина накануне. В четверг, 21 июня, оно было обнародовано в Правительственном курьере.



Таким образом документ вступил в силу и определяет срок проведения эксперимента до конца 2018 года.

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"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в тексте документа.



Также полицейские и сотрудники Министерства внутренних дел получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006".



Кроме того, Кабмин обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.



Отметим, ранее правительство и правоохранительные ведомства разработали совместный план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.