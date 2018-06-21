Арест подозреваемому в убийстве Ноздровской продлен

Шевченковский райсуд столицы согласился с ходатайством стороны обвинения и продлил арест Юрия Россошанскому, которого подозревают в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Срок ареста Россошанского заканчивался 25 июня. Суд продлил ему арест до 8 июля без права внесения залога.
Напомним, 1 января 2018 года тело Ирины Ноздровской нашли в Вышгородском районе Киевской области. По данным экспертизы, она умерла от многочисленных колото-резаных ран.
В ее убийстве признался Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, которого подозревают в том, что он 30 сентября 2015 года в селе Демидов насмерть сбил на автомобиле Светлану Сапатинскую - сестру Ирины Ноздровской.
Ирина Ноздровская длительное время пыталась доказать в суде вину Дмитрия Россошанского.