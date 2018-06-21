Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда

Верховная Рада поддержала президентский законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.
За такое решение проголосовали 265 народных депутатов.
Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда.
Отметим, 14 июня в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.
Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.
Напомним, конкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода.