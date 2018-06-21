В Украине резко изменится погода, - ГСЧС

В Карпатах и на Закарпатье уже завтра ожидаются сильные дожди

В Украине в пятницу, 22 июня, прогнозируется резкое изменение погоды.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Так, завтра ночью в западной части и днем в большинстве северных и центральных областей Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с.

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В Карпатах и на Закарпатье завтра ожидаются сильные дожди.



Также, по информации украинских синоптиков, в пятницу днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей пройдут сильные ливни.



"22 июня в Киеве днем грозы, шквалы 17-22 м/с. 22 июня в Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается "холодный фронт" с западной Европы, который принесет дожди "почти на всю территорию Украины".