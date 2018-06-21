Киевсовет решил создать музей на Почтовой площади, но договор с застройщиком не разорвал

Киевский городской совет принял решение о музеефикации археологических находок на Почтовой площади без разрыва инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба киевской "Самопомощи".

За соответствующий документ проголосовали 68 депутатов.

"Документ содержит позиции, которые позволят сохранить все артефакты времен Киевской Руси, которые нашли при строительстве торгового центра на Почтовой площади и продолжить археологические раскопки", - говорится в сообщении.

В частности, принятое решения предусматривает следующее:

Утверждение альтернативного проекта укрепления объекта, где нашли артефакты, для продолжения археологических исследований (предыдущий проект предусматривал строительство подземного торгового центра в два этажа). Теперь археологи смогут проводить на этом месте полноценные исследования.

Поручить КГГА обеспечить остановку строительных работ, которые ведутся на Почтовой, а также отменить инвестору градостроительные условия и ограничения.

Не позднее, чем за 6 месяцев со дня принятия решения, КГГА должна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов. А также организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте.

Создание коммунального предприятия "Центр консервации предметов археологии". Там будут работать специалисты, которые на основе международного опыта будут заниматься сохранением артефактов, найденных на Почтовой.

Не позднее, чем через 3 месяца после завершения раскопок должен быть проведен открытый международный архитектурный конкурс на организацию будущего музейного учреждения на Почтовой площади. А пока будет продолжаться конкурс, Киевсовету будет запрещено вносить любые изменения с целевым назначением собственника или землепользователя участка на Почтовой.

Также глава киевской "Самопомощи" Сергей Гусовский пообещал 25 июня зарегистрировать отдельный проект решения об инициировании прекращения договора с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади ООО "Хенсфорд-Украина".

Однако председатель общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, таким решением не удовлетворена и объявила голодовку.

"Киевсовет только проголосовала договорной проект по Почтовой, которым не предусмотрено прекращение "инвестиционного договора" на строительство торгового центра и создание полноценного Музея. Не поддержали поправку Татьяны Мелиховой о прекращении инвестдоговора. Несколько раз не поддержали", - написала она в Facebook.

Напомним, подготовка к строительству торгового центра на Почтовой площади началась в 2013 году. Предварительно согласно украинскому законодательству нужно провести раскопки. Впоследствии археологи обнаружили под площадью остатки улицы времен Киевской Руси.

Мэр Киева Виталий Кличко приказал остановить все строительные работы, которые могут повредить артефакты. В апреле 2017 года сообщалось, что раскопки были приостановлены из-за отсутствия финансирования.