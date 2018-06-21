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Инновации Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми

<span class="label">Инновации</span> Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми
21.06.18 53
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Появление глобальных информационных сетей перевернуло мир. И создание новых средств коммуникации — логический шаг в развитии IТ-индустрии, востребованный и необходимый. В наш технологичный век это адаптивный ответ на постоянно растущие потребности общества.

Мультимедийная платформа Оn-Ріпg, созданная для оперативного общения с публичными людьми, стала первым и уникальным продуктом не только в Украине, но и в Европе, в этом пока не охваченном информационном сегменте.

В чём же её суть, какие привилегии и бонусы получат обе стороны — и пользователи, и публичные люди?

Основная идея

Желание большинства людей быть ближе к публичным и популярным личностям побуждает пользователей писать своим кумирам в социальных сетях, по электронной почте или в мессенджерах. Они ожидают ответы на свои вопросы, пожелания, предложения, но в большинстве случаев обратная связь отсутствует. Каждая сторона выражает свои эмоции в одностороннем порядке, при полном отсутствии интерактива. Публичные люди размещают в социальных сетях публикации и фотографии, но единственное, что могут их подписчики, — ставить лайки и комментировать.

Мультимедийная платформа, Оn-Ріng, основана Владиславом Серебряковым,   предоставляет пользователям возможность непосредственно участвовать в диалоге с публичными лицами — оперативно получать ответы на свои вопросы.

Как это работает

Ріng — это проверка качества интернет-канала на предмет того, насколько быстро проходят по нему сигналы. Поэтому в названии платформы использован этот термин, чтобы подчеркнуть оперативность коммуникации. Принцип работы платформы прост и актуален: публичные лица, зарегистрировавшие свои аккаунты на мультимедийной платформе, смогут в реальном времени получать систематизированные запросы и оперативно на них отвечать. И главное — лично видеть и оценивать и общую картину, и суть отдельных сообщений пользователей. Человеку же, написавшему обращение, 100% гарантировано, что его месседж будет доставлен владельцу аккаунта и прочитан им лично или его пресс-службой.

Система безопасности и фильтрации некорректной информации

В проект вложено более $100 000, поэтому одной из главных задач для разработчиков стала безукоризненность технической стороны платформы. Оn-Ріng защищена протоколом НТТРS и собственной системой шифрования, что делает невозможным любое внешнее вмешательство, а также надёжно страхует от хакерских атак. Фиксируются малейшие изменения или искажения передаваемых данных, независимо от того, были они умышленными или случайными. Безопасность аутентификации пользователя гарантируется наличием защиты от атак с перехватом.

Преимущество мультимедийной платформы — исключение появления для пользователей неэтичных и резких комментариев. Колл-центр и автоматический чат-бот обрабатывают и сортируют входящие сообщения на «важные», «менее важные» и «спам». И только после этого месседжи доставляются пользователю.

Нюансы, бонусы, привелегии

Отчёт о выполнении политиками предвыборных обещаний, селфи спортсменов, актёров и звёзд шоу-бизнеса, желанный автограф любимого спортсмена — всё это, благодаря сети Оn-Ріng, теперь реально и доступно.

Мультимедийная платформа даёт возможность политикам стать ближе к избирателям. И, бесспорно, рейтинг в этом смысле — наглядный показатель репутации и инструмент оценки своих действий. На страницах политиков он наглядно продемонстрирует, насколько выполнены предвыборные обещания, открыт ли политик для общения со своим электоратом. Более того, система даёт возможность определить рейтинг народного доверия к той или иной политической силе, чиновнику или министру.

Подтасовка и фальсификация в сети Оn-Ріng исключена, поскольку с одного аккаунта или IP-адреса может быть отправлен только один голос. Публичный деятель путём голосования в таблице рейтингов на его странице получает объективную оценку своей деятельности, оперативности и коммуникабельности.

Мультимедийная платформа Оn-Ріng предоставляет возможность проводить трансляции в прямом эфире, в ходе которых публичные деятели ответят на вопросы пользователей. Также могут быть организованы телемосты между несколькими публичными лицами, находящимися в разных студиях платформы Оn-Ріng, в разных городах и странах.

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