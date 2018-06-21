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Новости компаний "Мегалот" - генеральный партнер и спонсор форума Via Carpatia

<span class="label">Новости компаний</span> "Мегалот" - генеральный партнер и спонсор форума Via Carpatia
21.06.18 14
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Государственная лотерея "Мегалот" от оператора государственных лотерей "М.С.Л." стала генеральным партнером и спонсором Первого международного форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia. Мероприятие состоится с 23 по 30 июня 2018 года в селе Криворовня (Ивано-Франковская область) и станет знаковым культурным и общественным событием страны. Участников и гостей ждет насыщенная интеллектуальная и развлекательная программа.

Идея проведения форума имеет историческую подоплеку, ведь этот край еще десятки лет назад был любимым местом отдыха украинской интеллигенции. "Мы хотим возродить летнюю столицу Украины. Убеждены, что ею является Криворовня, потому что это уникальное село в Верховинском районе, где в свое время проводили летние каникулы. В течение двенадцати лет там находились Иван Франко и Михаил Грушевский, приезжали Леся Украинка и художник Иван Труш, создавал театр Гнат Хоткевич. В этой местности Параджанов снимал "Тени забытых предков". Каждый народ имеет такое место, где летом приятно находиться", - отметил инициатор создания форума, народный депутат Николай Княжицкий.

Поставлена цель не просто возродить традиции, но и еще раз напомнить, что Украина является центром Европы и одной из стран, которая подписала Карпатскую конвенцию, которой исполняется пятнадцать лет. Этот документ объединяет Чехию, Словакию, Венгрию, Румынию, Польшу, Сербию и Украину.

"Таким образом, мы хотим создать культурный центр восточно-европейского пространства", - подчеркнул Княжицкий.

В рамках форума запланирована серьезная экономическая дискуссия. Ожидается широкое представительство депутатов и правительства Украины и Европейского Союза. Одно из ключевых событий - двухдневная конференция "Коло Вінценза: майбутнє Карпат", в рамках которой состоится вручение "Премії Вінценза" за гуманистическое служение и вклад в развитие регионов. Во время мероприятия будут говорить о конституционной демократии, экономических моделях развития сельского хозяйства в горных районах, туризме как факторе развития экономики Карпатского региона и инфраструктурных проектах как пути объединения стран Карпатского Еврорегиона. Темами дискуссии станут экосистема, природные заповедники Карпат, инновации для развития региона. Отдельная панель будет посвящена "Спадку Вінценза: культура гірських народів як драйвер розвитку регіонів".

Также участников и гостей ждет насыщенная программа, которую составят: фестиваль народного творчества, кинофестиваль Transcarpatia, гуцульский фестиваль "Полонинське літо", проект Made in Ukraine, фестиваль музыки и искусства Sounds of CARPATIA и другие.

Автор идеи и инициатор форума: Николай Княжицкий.

Организаторы: ОО "Всеукраїнський демократичний форум", ОО "Гуманітарна студія "Хвиля", ОО "Співбуття: культурна автономія".

Форум проходит при поддержке: Министерства информационной политики Украины, Министерства культуры Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Ивано-Франковского областного совета, Ивано-Франковской областной государственной администрации, Верховинского районного совета, Верховинской районной администрации, а также "Єврорегіон Карпати".

Генеральный партнер и спонсор: "Мегалот" от оператора государственных лотерей "М.С.Л".

Медийные партнеры мероприятия: "1+1", "Эспрессо", "ТСН", "Газета по-украински", Журнал "Страна", "Страна ФМ", "УНИАН".

Спонсоры мероприятия: Национальный туроператор Украины TPG, Сеть кинотеатров "Мультиплекс".

Региональные партнеры: ОО "Гуцулики".

Официальный авиаперевозчик: "МАУ".

Спонсор Конференции "Коло Вінценза": Международный Институт Бизнеса.

Информационный партнер Конференции "Коло Вінценза": ICTV.

 

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