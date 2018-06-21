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В группе EASYBUSINESS не согласны с заявлением нардепа Журжия о краже у него законопроекта о "едином окне" на таможне

В группе EASYBUSINESS не согласны с заявлением нардепа Журжия о краже у него законопроекта о "едином окне" на таможне
Фото: ukrinform

По их версии Журжий лишь зарегистрировал переданный ему третьими лицами документ

21.06.18 22
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Представители группы EASYBUSINESS не согласны с заявлением народного депутата Журжия об украденном у него тексте законопроекта о введении на таможне механизма "единого окна".  

11 июня в Фокусе был опубликован материал "Депутатский копипаст. Как парламентарии воруют друг у друга законопроекты", в котором народный депутат Андрей Журжий заявил, что ряд членов комитета ВР по налоговой и таможенной политики украл у него текста законопроекта № 7010 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другиех законодательные акты Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины" от 28 июля 2017 года.

Авторами законодательной инициативы на сайте Верховной Рады указаны депутаты Олег Крышин, Нина Южанина и Татьяна Острикова. Однако Журжий утверждает, что текст документа подготовил именно он. По версии Журжия, он просто не успел первым зарегистрировать законопроект — опередили коллеги, с которыми он работал над документом. Скопировав текст, те якобы выдали его за свой.

"Этот законопроект разрабатывали около полутора лет, в частности, по инициативе и при активном участии представителей организации EasyBusiness. Но зарегистрировали его другие депутаты налогового комитета с указанием другого перечня авторов!", - рассказал Журжий Фокусу.

После публикации материала, в редакцию Фокуса поступило письмо членов ГО EASYBUSINESS Игоря Муратова, Татьяны Паламарчук и Юрия Задорожного, адресованное нардепам Олегу Крышину, Нине Южаниной и Татьяне Остриковой.

В нем предлагается альтернативная версия событий вокруг законопроекта.

"Мы убеждены, что заявления народного депутата Украины Журжия А.В. относительно кражи у него вышеуказанного законопроекта не соответствуют действительности", – заявляют авторы письма.

По их словам, идея разработки законопроекта, который бы охватил все аспекты взаимодействия таможни с другими государственными органами, осуществляющими контрольные функции в отношении товаров, перемещаемых через границу, или наделенных полномочиями по выдаче различных разрешительных документов для осуществления экспортно-импортных операций, возникла еще в конце 2015 года.

На то время главной целью законопроекта была передача должностным лицам таможни в пунктах пропуска через государственную границу отдельных полномочий по осуществлению радиологического и экологического контроля.

По версии Игоря Муратова, Татьяны Паламарчук и Юрия Задорожного в ходе работы над первоначальной версией проекта они обратились к депутату Журжию с целью направления запросов в Государственную экологическую инспекцию Украины и Государственную пограничную службу Украины относительно реорганизации экологического и радиологического контроля товаров и транспортных средств.

Поскольку в соответствии со статьей 93 Конституции Украины право законодательной инициативы принадлежит президенту Украины, народным депутатам Украины и Кабинету Министров Украины, после завершения работы над первоначальной версией проекта они снова обратились к  Журжию с целью официальной регистрации законопроекта.

В дальнейшем, во время проработки проекта помощниками народного депутата Украины Журжия, подавались предложения (в частности, относительно внесения изменений в Таможенный кодекс Украины в отношении таможенной стоимости), которые не согласовывались с первоначальной концепцией законопроекта, что свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей работы в этом направлении. Учитывая сложившуюся ситуацию, в начале 2017 года авторами текста документа было принято решение о прекращении сотрудничества с Журжием, о чем ему сообщили.

С целью дальнейшего продвижения законопроекта, его авторы обратились к нардепам Крышину, Южаниной и Остриковой, информировали их о содержании законопроекта и сложившейся ситуации. После этого законопроект был доработан с учетом предложений и замечаний вышеупомянутых нардепов и 28 июля 2017 года зарегистрирован под номером 7010.

Фокус готов предоставить место для высказывания своей точки зрения всем сторонам конфликта.

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