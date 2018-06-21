Рада может разрешить внесудебное блокирование сайтов

В Верховной Раде в повестку дня включен законопроект №6688, который позволяет Службе безопасности Украины без решения суда блокировать сайты.
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте парламента.
Его авторы, депутаты из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил предлагают внести изменения в некоторые законы с целью "противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".
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В случае принятия закона такими угрозами будут считать влияние на действия органов власти и отнесут их к категории "технологический терроризм".
В частности, Службе безопасности Украины хотят предоставить право блокировать доступ к любому информационному ресурсу уже не только по решению суда, но и на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.
Напомним, 21 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. За такое решение проголосовали 265 народных депутатов.