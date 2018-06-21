Львовскую таможню проверят из-за массового ввоза автомобилей из Европы

Львовскую таможню будут тщательно проверять из-за массового въезда в Украину автомобилей на иностранных номерах.

Об этом в четверг, 21 июня, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и пресечения контрабандных схем, сообщает Golos.ua.

Претензии к руководству Львовской таможни также высказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Вопрос к руководителю Львовской таможни ... Скажите пожалуйста, сколько так называемых "евроблях" вы пропустили за последние два года. И какие сканеры вам нужны для того, чтобы этого не допускать", – обратился Луценко.

Представитель таможни, присутствовавший на совещании путем видеосвязи, не смог ответить на этот вопрос.

"На данный период времени у меня нет информации о количестве "евроблях", пересекших таможенную границу в течение двух лет", - сказал он, заглядывая в свои бумаги.

"Так я вам докладываю, что в Украину заехали не менее 300 тысяч и более половины (этих авто) – из западных областей. Поэтому через вас прошли десятки тысяч этих автомобилей, которые сейчас, не заплатив никаких таможенных платежей, усложнили - мягко говоря - ситуацию на дорогах Украины", - ответил Луценко.

Генпрокурор отметил, что в этом случае "полнота ответственности лежит именно на львовской таможне и всех ее коллегах по Западной Украине".

"Я не знаю, действительно ли вы не знаете цифру количества автомобилей, но цифру, сколько стоит пропустить такой автомобиль, вы точно знаете. Поэтому прошу быть готовым к разговору с прокурором по этому поводу", - предупредил Луценко.

Гройсман вмешался и заявил, что львовскую таможню будут тщательно проверять.

Напомним, для таможни закупят 10 сканеров за 1,3 миллиарда.