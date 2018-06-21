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Новости партнеров KYIV MEDIA WEEK 2018: новый формат – больше возможностей

<span class="label">Новости партнеров</span> KYIV MEDIA WEEK 2018: новый формат – больше возможностей

VIII международный форум KYIV MEDIA WEEK объявляет программу и открывает регистрацию

21.06.18 18
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В этом году медиафорум KYIV MEDIA WEEK пройдет в новом формате, позволяющем расширить тематику мероприятий и дать участникам максимальный доступ ко всем активностям форума. Чтобы гости KMW смогли посетить как можно больше мероприятий и самостоятельно сформировать для себя идеальную программу семинаров, презентаций, дискуссий, питчингов, воркшопов и круглых столов, традиционные конференции FormatShow, «Кинобизнес», PayTVinUkraine и др. переформатированы в ряд профильных тематических ивентов. Регистрация на конференции заменена единым бейджем участника на каждый из дней. Покупая бейдж, участники получают неограниченный доступ ко всем мероприятиям дня и Международному рынку контента, который пройдет в рамках форума 17-18 сентября.

Программа KMW 2018 максимально покрывает все сферы современного медиабизнеса: кино, форматы, сериалы, анимация, digital-технологии, детский контент, радио, пресса, телеком, законодательство, уникальные возможности украинской медиаиндустрии и многое другое – каждый из дней форума наполнен ивентами разных направлений. Вам остается только выбрать интересующую тематику и спланировать персональный график, исходя из профессиональных и личных предпочтений. В дополнение к бизнес-ивентам, дающими прикладную профессиональную информацию, гостей ждут inspiration talks от ведущих мировых специалистов в сфере медиа, специальные презентации и коктейли от партнеров форума. Разумеется, восьмой KMW не обойдется и без традиционной вечеринки – идеального места для новых знакомств и закрепления профессиональных связей. 

На KYIV MEDIA WEEK 2018 ожидается еще больше зарубежных гостей и спикеров, официальных делегаций Кореи, Китая, Молдовы, США и других стран мира, а также специальных мероприятий от партнеров форума – ведущих украинских и международных компаний. 

Так, британская медиаконсалтинговая компания K7 Media, четвертый год подряд выступающая Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK, готовит для участников KMW две эксклюзивные секции. Одна из них – «Тренды FAANGS», в ходе которой аудитория медиафорума познакомится с последними новинками в области производства и дистрибуции контента от Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat, без которых не обойтись в каждой из сфер современного медиабизнеса. Напомним, K7 Media – международная медиаконсалтинговая компания, предоставляющая информацию и аналитические данные о тенденциях мирового контента для крупнейших мировых медиабрендов.

Еще один партнер KMW– международная киношкола Vancouver Film School – привезет на форум эксклюзивных гостей – Марию и Андре Жакметтон (Maria and Andre Jacquemetton), шоураннеров сериала «Безумцы» (Mad Men). Именитые спикеры расскажут о создании сериалов, шоураннинге на американских каналах, а также раскроют секреты своего нашумевшего проекта. Еще одним звездным гостем медиафорума станет Андерс Танген, исполнительный директор компании Viafilm (Лос-Анджелес / Осло). Андерс выступит с презентацией «Выйти за рамки скандинавского нуара. CaseStudy сериала «Одна ночь» (One Night)». Более 20 лет Андерс производит сериалы, художественные и документальные фильмы, среди которых «Лиллехаммер» (Lilyhammer), «Даг» (Dag), «Северяне» (Vikingane) и другие. Особенность проекта «Одна ночь», исполнительным продюсером которого был Танген, – в создании двух языковых версий сериала (норвежской и английской) при помощи замены одного ключевого актера. Спикер расскажет о продюсерских решениях проекта и новом векторе развития скандинавского контента, который приходит на смену скандинавскому нуару.

В партнерстве с международным дистрибутором SmallWorld IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) в рамках грядущего форума будет проведен финал международного конкурса идей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Победитель конкурса получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а его формат – путевку в мир и шанс покорить зрителей всех континентов. В этом году SMALL WORLD. BIG IDEAS проводится четвертый раз, но впервые – в рамках KYIV MEDIA WEEK.

Изюминкой традиционной линейки ивентов о сериальном производстве, организованной KMW в партнерстве с телеканалом «Украина», в этом году станет выступление Карни Зив, руководителя направления производства драмы и комедии в Keshet Broadcasting (Израиль). Одна из наиболее успешных и востребованных женщин телевизионной индустрии, работавшая над проектами «Родина» (Homeland), «Отважные» (The Brave), «Фауда» (Fauda), «Раскопки» (Dig) и др., выступит с докладом «Сериальное производство: от локального до глобального. История Keshet». Компания Keshet стала одним из лидеров производства сериалов и дистрибуции сериальных форматов в Европе, а совсем недавно Keshet International стала сопродюсером нового сериала HBO о конфликте в Газе (Карни Зив – исполнительный продюсер проекта).

При поддержке Госкино Украины в рамках KMW традиционно пройдет линейка мероприятий, посвященных кинобизнесу. Например, ожидается выступление Лоуренса Дэвида Фольдеса (Lawrence David Foldes) – члена Академии кинематографических искусств и наук США и члена исполнительного комитета премии «Студенческий Оскар» (Student Academy Award). Спикер расскажет, как именно жюри Академии оценивает «оскаровские» фильмы и по каким критериям выбирают фильм в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также выступит с докладом о работе исполнительного комитета «Студенческого Оскара» и о возможностях, которые премия предоставляет молодым кинематографистам.

Тема документального кино, широко представленная на прошлогоднем KYIV MEDIA WEEK, в этом году получит развитие благодаря круглому столу «Больше документалистики на ТВ! Да, это работает», партнером которого стала международная платформа BaltictoBlackSea Documentary Network (B2B Doc). Документалисты из разных стран обсудят с представителями европейских и украинских телеканалов вопрос популяризации документального кино у массового зрителя и рассмотрят все возможности и перспективы производства документального контента. Как и в прошлом году, в рамках партнерства с платформой на KMW пройдут питчинги документальных проектов.

В партнерстве с давними друзьями медиафорума – инициативой «Чистое небо» – на KMW пройдет конференция для правообладателей «Борьба с пиратством в Украине: Что сделаноЧто делать. 2018». Как и в прошлом году, мероприятие соберет правообладателей аудио-визуального контента, а также юристов украинских и международных компаний с целью построения конструктивного диалога для совместного принятия решений о будущих действиях по защите авторских и смежных прав.

В четвертый день KMW состоится конференция «Телевидение как Бизнес», организованная традиционным партнером медиафорума – Индустриальным Телевизионным Комитетом (ИTK). Девятый год подряд участники конференции – украинские топ-менеджеры и профессионалы телевизионной сферы – будут говорить об актуальном контенте, финансах, менеджменте и новейших медиатехнологиях.

KYIV MEDIA WEEK 2018 состоится 17-21 сентября 2018 года в HyattRegency Kyiv (Киев, Украина).

Ознакомиться с полной программой форума можно на официальном сайте KMW, а следить за свежими новостями – на странице форума в Facebook.  До 31 июля действует специальная цена на регистрацию.

Партнеры проекта:

EUTELSAT – Официальный партнер KMW

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School– Международный партнер

BaltictoBlackSea Documentary Network (B2BDoc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальному производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня– Информационный партнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Телеканал NEWSONE– Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо– Информационный телепартнер

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международный телевизионный партнер

PATRIOTRENTAL – Технический партнер

VGL– Информационный партнер

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV| MEDIASAT| Детектор Медиа| Медиабизнес| MBR| CR | Газета День|Reklamaster| SeñalInternational |

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT

ул. Закревского 22, г. Киев, 02222, Украина

info@mrm.ua | +380 44 459 46 10

mrm.ua| kyivmediaweek.com | Facebook

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