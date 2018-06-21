Украина в Международном арбитраже будет защищать свои права в Азовском море, - Климкин

Украинская сторона будет "последовательно доказывать свою политическую и юридическую позиции"

Украина будет принимать политико-дипломатические и другие необходимые меры для защиты от нарушений Россией своих экономических прав и прав, связанных с безопасностью.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Укринформ".

"Одним из ключевых политико-дипломатических и правовых средств (защиты от посягательств России - ред.) является наше обращение в Международный арбитраж в рамках Конвенции по морскому праву. Это обращение - я хочу подчеркнуть - является всеобъемлющим, оно полностью касается и Азовского моря, и ресурсов, и тех прав Украины, которые Россия там нарушает", - сказал Климкин.

Он добавил, что украинская сторона будет "последовательно доказывать свою политическую и юридическую позиции".

Климкин также отметил, что на основе этого Украина обязательно достигнет тех решений, которые заставят Россию прекратить нарушения и компенсировать причиненные убытки.

"Мы считаем, что это наиболее эффективный способ", - сказал Климкин.

"Мы прекрасно понимаем, что России, по определению, доверять нельзя, и она может прибегнуть к дальнейшим провокациям реально каждую минуту, поэтому понятно, что ситуация, связанная с безопасностью, вдоль наших границ в Азовском море должна контролироваться. И мы постоянно информируем наших партнеров о развитии ситуации и о нашей оценке дальнейших опций", - резюмировал Климкин.

Напомним, ранее губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Крым всегда был чужим для Украины.