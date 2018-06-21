На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ

В Администрации президента об этом якобы ничего не знают

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом рассказала автор расследования Panama Papers, журналистка "Слидство.Инфо" Анна Бабинец, сообщает Громадське.

"Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно, что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - сказала Бабинец.

Журналистка также сообщила, что направила запрос в Администрацию президента по расследованию против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.

Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.

Ранее Бабинец заявила, что юристы Порошенко пытались вывести его из акционеров компании Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers.

Напомним, в апреле 2016 года журналисты опубликовали расследование Panama Papers о теневых коррупционных схемах, где были упомянуты мировые лидеры и политики. Двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных оффшоров.