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Освобождение заложников Кремля

Проблемы с почками и сердцем: Денисова рассказала о состоянии Сенцова

Проблемы с почками и сердцем: Денисова рассказала о состоянии Сенцова
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Врачи хотели принудительно кормить украинца, но он отказался

21.06.18 58
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У Олега Сенцова из-за бессрочной голодовки, которая продолжается 38 дней, возникли проблемы с почками и сердцем.

Об этом написала в Facebook со слов его адвоката украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с ним в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 л воды в день, также ему ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные два литра", - написала она.

Со слов адвоката, на 26-й день голодовки у Сенцова "произошел кризис" и его отвезли в больницу, которая находится вне территории колонии.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его назад в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - написала Денисова.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

21 июня Денисова заявила, что есть основания полагать, что Сенцова кормят принудительно. Она напомнила, что принудительное кормление запрещено международным законодательством.

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