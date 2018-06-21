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<span class="label red">Видео</span> На киевские пляжи привезли багамский песок
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Видео На киевские пляжи привезли багамский песок

Песок с островов привезли на четырех баржах

21.06.18 129
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На киевские пляжи завезли песок с Багамских островов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции пляжей.

По словам городского головы, песок с Багамских островов в столицу доставили четырьмя баржами, передает ТСН.

По словам Кличко, в этом году на работы по благоустройству пляжей из городского бюджета было выделено 10 млн гривен. Но не все работы по реконструкции были выполнены достаточно качественно. Мэр отметил, что на новом бетоне местами уже образовались трещины.

"Трещины пошли уже. Качество бетона здесь плохое", - заявил Кличко. Мэр не уточнил, должен ли подрядчик отвечать за плохое качество работ, добавил только, что в следующем году этот участок придется переделывать.

Напомним, в Киеве на всех 12 муниципальных пляжах, подготовленных к нынешнему летнему сезону, купаться временно не рекомендуется. 

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