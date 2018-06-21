Одесский кусающийся активист поселился в лесу подальше от полиции

Одесский дорожный активист Юрий Головчук живет в лесу и опасается провокаций со стороны патрульной полиции.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, опубликовав видеоролик. На видео активист сидит рядом с палаткой. По его словам, он вынужден скрываться в лесу, опасаясь за свою жизнь.



"Мы очень сильно разворотили гнойник патрульной полиции. Нам начинают поступать угрозы. Если со мной в ближайшее время что-то произойдет, это все результат провокаций, которые готовились против организации "Безопасный город", - заявил Головчук.

Он проанонсировал публикацию роликов, на которых будут зафиксированы факты коррупционных действий со стороны правоохранителей.

В патрульной полиции города действия Головчука прокомментировали скупо. По словам спикера ведомства Аллы Марченко, общественник может жить, где ему вздумается.

"Мы не комментируем действия активистов. У нас свободная страна, и каждый гражданин имеет право право жить, где ему комфортно, в том числе и в лесу", заявила она в комментарии Думской.

Напомним, Юрий Головчук называет себя журналистом издания "Безопасный город". В 2017 году он заявил, что его избили и незаконно задержали. Полиция считает себя пострадавшей стороной. Одному из сотрудников во время задержания Головчука прокусили палец.

Напомним, в Киеве неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбак" Николая Ярему, который находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера №15. Трагедия произошла ночью 26 марта.