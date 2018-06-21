Закон о нацбезопасности дает новые возможности для военного сотрудничества с США, - Порошенко

Закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде всего с США.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"Этот закон (о нацбезопасности - ред.) весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявил Порошенко, добавив, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества, прежде всего с США и "это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов".

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Порошенко также отметил, что закон о нацбезопасности внедряет передовые мировые стандарты в украинской армии, в деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины.

"Он (закон о нацбезопасности - ред.) укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО", - отметил он.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасности Украины" (№ 8068). За данное решение проголосовали 248 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракция "Оппоблока" и группа "Видродження", из группы "Воля народа" проголосовал один депутат, из Радикальной партии - трое.

Законом определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны.