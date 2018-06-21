В оккупированной Евпатории сгорел пансионат

Сегодня, 21 июня, в результате пожара на территории частного пансионата "Арсенал" в оккупированной Евпатории пострадали по меньшей мере 6 человек.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на слова так называемого главы администрации города Андрея Филонова.

"По информации на данный момент, пострадали шесть человек. Три человека в реанимации, одна из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Еще три человека были доставлены в больницу сейчас", - сказал он.

Площадь пожара составила 280 кв. метров. Огонь с кровли здания перешел на номера. Позже в этот день возгорание удалось ликвидировать.

По информации издания, причиной пожара в частном пансионате в Евпатории могло стать короткое замыкание.

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Напомним, 20 мая в Броварах горела пятиэтажка. Пожалные ликвидировали пожар, обошлось без жертв.