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Закон есть. Верховная Рада прониклась национальной безопасностью Украины

Закон есть. Верховная Рада прониклась национальной безопасностью Украины
Фото: Михаил Маркив / УНИАН

Верховная Рада смогла найти в себе силы, чтобы принять закон "О национальной безопасности Украины" до саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 11-12 июля. Разработанный в сотрудничестве с группой международных экспертов документ не получил единогласной поддержки в зале. Фокус узнал, что оппозиция имеет против новых принципов национальной безопасности

Максим Мухин - 21.06.18 313
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21 июня украинский парламент принял во втором чтении и в целом закон "О национальной безопасности Украины". Решение поддержали 248 народных депутатов. Не дали голосов фракция "Оппозиционного блока" и депутатская группа "Видродження". Из группы "Воля народа" голос дал только Александр Фельдман. В Радикальной партии документ поддержали депутаты, которые заявили о выходе из фракции, но числятся в ее составе – Оксана Корчинская, Игорь Попов и Артем Витко.

Еще перед началом заседания лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил журналистам, что выступает против нормы закона, которая демилитаризирует Службу безопасности Украины.

"Мы не против гражданского контроля над Службой безопасности, но мы против того, чтобы СБУ сложила оружие, сняла форму и превратилась в гражданскую службу. Сегодня новые антикоррупционные органы пытаются установить монополию на борьбу с коррупцией, чтобы ликвидировать управления "К" (управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. — Фокус) в СБУ и все функции передать НАБУ", – утверждает Ляшко.

После голосования депутат Дмитрий Линько (Радикальная партия) объяснил Фокусу, почему фракция решила не поддерживать закон о национальной безопасности.

"Под видом требований наших европейских партнеров ослабляют деятельность СБУ, из спецслужбы хотят сделать службу сервиса"

"Под видом требований наших европейских партнеров ослабляют деятельность СБУ, из спецслужбы хотят сделать службу сервиса. Поэтому на фракции было решено не поддерживать этот закон", – говорит Линько.

Вместе с тем Оксана Корчинская рекомендует Фокусу искать причины отказа от голосования в другом месте.

"Я уже полтора года не общаюсь с фракцией, меня выгнали, а исключить не хотят. Ляшко сильно переживает за управление "К" СБУ и борьбу с коррупцией, но при этом не голосует за антикоррупционный суд. Думаю, нужно спрашивать прямо у Рината Ахметова, почему не нужно было этот закон принимать", – предлагает Корчинская.

Член "Оппозиционного блока" Игорь Шурма рассказывает, что фракция отказалась поддерживать закон в таком виде. По его словам, фракцией были предложены правки ко второму чтению, но они все были отклонены.

"Это была принципиальная позиция, не может закон о национальной безопасности акцентироваться только на обороне и безопасности. В нем должны были отражаться вопросы о главной ценности – жизни и здоровье граждан. Закон очень узкий, он точно не сможет нормально работать. Поэтому на заседание фракции решили, что или он будет шире, или не будем голосовать. Если интересно мое личное мнение, то я считаю, что такой закон должен быть, но не с таким содержанием", – рассказывает Шурма Фокусу.

Член депутатской группы "Видродження" Антон Киссе подчеркнул, что группа не принимала единого решения, как голосовать, поэтому депутаты определялись с выбором самостоятельно.

"Я воздержался при голосовании, потому что этот закон очень неоднозначный. Вопрос вступления в НАТО, как говорят у нас в Одессе, "слегка напрягает", в первую очередь моих избирателей. Думаю, что данный вопрос должен решаться на референдуме, а не прописываться в законе", – сказал он Фокусу.

Член депутатской группы "Воля народа" Игорь Молоток сказал Фокусу, что принимал участие в заседание группы регионального развития, поэтому не мог физически присутствовать во время голосования. Но ему ничего неизвестно о решении группы не голосовать за закон.

Куда спешить

Принятый закон является рамочным. По словам члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрия Тымчука ("Народный фронт"), документ был одобрен представителями НАТО, ЕС и США как отвечающий стандартам альянса.

"Это документ, который был рассмотрен и рекомендован комитетом. Если в него вносить поправки из зала, то международной группе придется изучать его снова, на предмет соответствия стандартам", – рассказывает Тымчук Фокусу.

Как уже сообщал Фокус, закон "О национальной безопасности Украины" принимался после длительных переговоров фракций парламентского большинства. Еще перед первым чтением профильный комитет несколько раз саботировал заседание, чтобы не давать заключения документу. В итоге к первому чтению 13 апреля за законопроект удалось найти 265 голосов. Вопрос принятия закона во втором чтении и в целом всплыл на текущей пленарной неделе. О необходимости его принятия заявил президент Петр Порошенко.

Еще в начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прогнозировал, что закон будет принят через месяц после первого чтения. Но приняли его только в конце июня. Положительное голосование объясняется предстоящим саммитом НАТО в Брюсселе, который запланирован на 11-12 июля.

"Нам очень важно, чтобы до саммита мы могли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО"

"Поскольку в июле состоится саммит, нам очень важно, чтобы до саммита мы могли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО и идет путем реформ", – обращался к депутатам в ходе согласительного совета 18 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Принципиально важно, что решение об одобрении этого закона состоялось накануне Брюссельского саммита НАТО, к участию в котором приглашена украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко", – приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО после голосования.

Новые стандарты

Принятый закон о национальной безопасности отменяет действие трех основных законов: "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования". Документ определяет и разграничивает полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, которые должны соответствовать стандартам НАТО. В частности, устанавливается, что министр обороны и его заместители теперь будут гражданскими лицами. Вводится разграничение полномочий главнокомандующего вооруженных сил и начальника Генерального штаба ВСУ. Последний будет подчиняться первому. В случае введения военного положения, президент получает право стратегического руководства Национальной гвардией, которое будет реализовано через Генштаб ВСУ.

Закон ограничивает полномочия СБУ в сфере расследований экономических преступлений. Теперь функции ведомства ограничиваются противодействием разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьбой с терроризмом, контрразведывательной защитой государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасностью, экономической и информационной безопасностью государства, безопасностью объектов критической инфраструктуры, охраной государственной тайны. Через полгода после вступления в силу закона "О национальной безопасности Украины" подойдет очередь принять новый закон о деятельности СБУ.

Принятый закон закрепляет финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны. Так, объем соответствующих расходов должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых 3% будут выделяться на силы обороны, то есть, армию. Сектор безопасности и обороны получит демократический общественный контроль со стороны Верховной Рады и гражданского общества.

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