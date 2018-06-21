16 человек попали в больницу после поминок

В Ярмолинецком районе Хмельницкой области во время поминального обеда в кафе отравились по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщает сайт города Хмельницкого.

"Есть официальная информация о 16 госпитализированных. Все они пребывают в районной больнице и находятся в состоянии средней тяжести, - сообщил начальник управления Игорь Баланюк.

Жизни людей ничего не угрожает, но есть опасения, что число пострадавших может вырасти. В больницу попали еще три человека со схожими симптомами, но пока нет подтвержденной информации о том, отравились ли они вместе с остальными.

В управлении сообщили, что причиной отравления, вероятнее всего, стали пищевые продукты. Экспертиза поможет выяснить, какие именно. На месте продолжают работать специалисты.

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Напомним, 11 июня, около 08:30 в санчасть киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.



Большинство обратившихся за помощью, накануне, 10 июня, находились в увольнении, вне учебного заведения.