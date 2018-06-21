Киевсовет запретил строить высокий отель на Андреевском

Киевсовет запретил строить многоэтажный отель в историческом центре Киева на Андреевском спуске, 14-16.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

На площади 0,19 гектара на Андреевском спуске застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля. Такая высотность планируемого здания превышала бы допустимую, поскольку максимально допустимая высотность сооружений на этом участке - 12 метров. Планируемый проект гостиницы предполагал здание 30 метров высотой.

Киевсовет принял решение, которым подрядчик строительства должен немедленно остановить дальнейшее строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового транспорта.

"Если застройщик в течение месяца не ограничит высотные параметры отеля, Киевсовет расторгнет договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16 с частным предприятием "Маркон", - говорится в решении Киевсовета.

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Напомним, история застройки этого участка началась еще в 2005 году, проектом было предусмотрено строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом. В связи со стройкой проводились многочисленные акции протеста.

В апреле активисты прорвались на территорию стройплощадки и захватили башенный кран. Они повесили на его конструкции несколько плакатов с требованиями прекратить застройку исторического участка.