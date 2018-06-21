В Киеве патрульные предотвратили самоубийство 84-летней женщины, которая собиралась спрыгнуть с собственного балкона.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О том, что женщина пытается спрыгнуть с балкона 14-го этажа, копам сообщили соседи, и они сразу выехали на вызов. Полицейские установили номер квартиры, в которой она живет, и вошли через открытую дверь.

За несколько минут одной из патрульных удалось уговорить женщину не делать непоправимого. С помощью спасателей ее забрали обратно в квартиру. Пенсионерку доставили в специализированную больницу.

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Напомним, младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. Отмечается, что информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.