В ночь на 22 июня в Соломенском районе Киева неизвестные бросили взрывное устройство в здание Ощадбанка. Об этом сообщают Стражи Эспрессо в Facebook.



"Ночью в помещении Сбербанка взорвалось неизвестное устройство", - говорится в сообщении.





Как сообщает киевская полиция, в 3.45 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя будто было слышно взрыв и из здания пошел дым.



По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.





В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.



Пока неизвестно, проникли ли в помещение банка посторонние лица.



По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.



Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Отметим, ранее на территории одного из складских помещений в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.