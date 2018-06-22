СНБО ввел новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие обновленный санкционный список, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц.



Об этом говорится в сообщении СНБО.



"По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лиц", - говорится в сообщении.



Украина ввела санкции, симметричные санкциям США (11 июня 2018 года) в отношении юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Это научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис", ООО "Цифровые технологии безопасности", ERPScan BV, Embedi Limited.

Список юридических лиц был дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу РФ.



Это, в частности: Центральная избирательная комиссия РФ, Избирательная комиссия "Республики Крым", партия "Единая Россия", Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), партия "Родина", Демократическая партия России, Союз ветеранов Афганистана, партия "Патриоты России", Союз пенсионеров России, Аграрная партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, общественная организация "Боевое братство", общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в Крыму и Севастополе, и в отношении которых введены санкции США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

"Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны", – сказано в сообщении.



Также санкции введены против Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа", Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО "М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".

Напомним, ранее четыре европейские страны расширили санкции против РФ. Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.