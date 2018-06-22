В Киеве сгорело несколько киосков на улице Народного Ополчения.
Об этом сообщает киевское управление ГСЧС.
Информация о пожаре была получена накануне вечером. При этом утверждается, что загорелись неработающие киоски.
Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины
"Спасатели установили, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 18:11 пожар на общей площади 200 кв. м спасатели локализовали, а в 18:47 – ликвидировали", – говорится в сообщении.
Погибших и травмированных в результате инцидента нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение Ощадбанка в Соломенском районе.