Киевляне задолжали за электроэнергию почти миллиард гривен

Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ЗАО "ДТЭК Киевские электросети" по состоянию на 1 июня 2018 года составил почти миллиард гривен.



Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.



"Долг столичных потребителей за электроэнергию перед АО "ДТЭК Киевские электросети" на 1 июня 2018 составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников - коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города", - говорится в сообщении.



Так, коммунальные предприятия должны за электроэнергию 395 млн грн, больше всего (около 230 млн грн) - ПАТ АК "Киевводоканал".



Отмечается, что в мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Больше всего за электроэнергию задолжали жители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов.

В мае из-за долгов от электрики было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой задолженности почти 10 млн грн, а также 116 юридических лиц, которые должны 67 млн грн. Кроме того, в суд подано более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 1 млн грн без учета инфляции и 3% годовой пени.



"Компания "ДТЭК Киевские электросети" предлагает должникам все предусмотренные законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные услуги (реструктуризация долга и т. д.). Электроснабжение прекращается в том случае, когда должник не выполняет обязательств по оплате потребленных услуг, не реагирует на предупреждения в течение одного месяца", - добавили в компании.

Напомним, 6 июня глава НКРЭКУ Оксана Кривенко Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отложила рассмотрение вопроса повышения цены на электроэнергию для населения.