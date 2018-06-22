Райсуды реорганизуют до сентября

До сентября должна полностью завершиться реорганизация районных судов.

Об этом сообщила глава Верховного суда Валентина Данишевская, передают "Українські новини".

Государственная судебная администрация уже назначила руководителей аппаратов новых судов, которые будут заниматься вопросами реорганизации в течение лета 2018 года.

"Мы собирались с председателями апелляционных судов для того, чтобы ориентировать на более короткий путь. Они получат методическую помощь, будет "дорожная карта", как все быстро и профессионально сделать... Одни закроются, другие откроются. Паузы быть не должно", - сказала Данишевская.

В то же время остаются открытыми вопросы квалификационного оценивания судей, поскольку Высшая квалификационная комиссия работает под большой нагрузкой.

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Напомним, в конце прошлого года президент поручил ликвидировать все районные суды и создать окружные. В рамках судебной реформы вместо 142 местных судов создадут 74 окружных.