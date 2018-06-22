Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » Минюст подал обращение в ЕСПЧ о нарушении прав Сенцова
Освобождение заложников Кремля

Минюст подал обращение в ЕСПЧ о нарушении прав Сенцова

Минюст подал обращение в ЕСПЧ о нарушении прав Сенцова
Олег Сенцов / Фото: Главком

Обращение было подано 21 июня на основании правила 39 Регламента Европейского суда

22.06.18 32
100

Министерство юстиции Украины подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Обращение было подано 21 июня на основании правила 39 Регламента Европейского суда. Украина просит ЕСПЧ дать правительству России указание по воздержанию от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова.

Кроме того, в Минюсте требуют предоставить уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой доступа к нему.

На сегодняшний день, единственной информацией о состоянии здоровья Сенцова является заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой об увеличении веса Сенцова, однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами. Это, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцова могут принудительно  кормить.

Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании статьи 39 в течение 24 часов, отметили в Министерстве юстиции.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Сенцов отказался прекращать голодовку по просьбе ЕСПЧПроблемы с почками и сердцем: Денисова рассказала о состоянии СенцоваРоссийский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3503
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57643
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5035
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10437
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21094
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10922
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16546
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17676
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10557
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7905
  1. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6844 / 7888
  2. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 4608 / 4794
  3. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 3736 / 3993
  4. В Украине резко изменится погода, - ГСЧС 3092 / 3305
  5. Песчаная буря на Марсе охватила всю планету 2150 / 2494
  6. В Украину не пустили двух российских артистов 1960 / 2151
  7. Насте Рыбке в Таиланде грозит 20 лет тюрьмы, - следствие завершено 1740 / 2849
  8. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 1600 / 1745
  9. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 1595 / 1790
  10. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 1452 / 2561
  1. Самым комфортным городом Украины признан Харьков 29 / 3993
  2. Российский омбудсмен назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" 11 / 1790
  3. Без аналогов и конкурентов: мультимедийная платформа Оn-Ріng — площадка интерактива с публичными людьми 8 / 124
  4. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 7 / 4794
  5. На Британских Виргинских островах ведется расследование в отношении Порошенко, - СМИ 7 / 592
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 6 / 7888
  7. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1130
  8. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5 / 3503
  9. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 4 / 686
  10. Киев простился с Иваном Драчом 3 / 141
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.