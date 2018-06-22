Минюст подал обращение в ЕСПЧ о нарушении прав Сенцова

Министерство юстиции Украины подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.



Об этом сообщили в пресс-службе министерства.



Обращение было подано 21 июня на основании правила 39 Регламента Европейского суда. Украина просит ЕСПЧ дать правительству России указание по воздержанию от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова.



Кроме того, в Минюсте требуют предоставить уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой доступа к нему.



На сегодняшний день, единственной информацией о состоянии здоровья Сенцова является заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой об увеличении веса Сенцова, однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами. Это, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцова могут принудительно кормить.

Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании статьи 39 в течение 24 часов, отметили в Министерстве юстиции.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.