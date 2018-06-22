Гройсман пообещал не отдавать землю "Карабасам-Барабасам"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в случае проведения земельной реформы в Украине право покупки и продажи земли должны получить только украинские фермеры. Об этом он заявил в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Экономическая правда.

"Я могу допустить одно - чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и "Карабасам-Барабасам", - сказал Гройсман.

Напомним, в мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека.