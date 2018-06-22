Мининфраструктуры уговаривает Tesla построить фабрику в Украине

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется убедить Илона Маска построить Gigafactory компании Tesla Motors в Украине.

Об этом Омелян рассказал во время презентации украинской транспортной стратегии, передает Громадське.

"Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электромобилей - компанию Tesla Motors - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине", - Сказал Омелян.

Министр убежден, что привлечение международных технологических компаний в Украину позволит обеспечить скачок в сфере развития инфраструктуры.

Напомним, количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1744 транспортных средств.