Украинцам обещают заменить маршрутки "комфортабельными неолайнерами"

Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2030 года полностью отказаться от нынешних украинских маршрутных такси, пишет УНИАН.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Київ не європейський. Чому при таких фінансових можливостях, ми бачимо лише косметичний ремонт столиці
"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - сказал он.
Отметим, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.