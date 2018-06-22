Рано утром на трассе Львов - Рава-Русская между селами Малехово и Грибовичи произошло серьезное ДТП.
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
На мосту столкнулись Toyota и ВАЗ. Удар был настолько сильным, что обе машины развернуло, и они перегородили дорогу.
"Свидетели сообщают, что водитель "девятки" вылетел на встречку. Все живы. Так как движение заблокировано, люди объезжают через Дубляны", - написал депутат.
Из-за ДТП на дороге образовались многокилометровые пробки в обе стороны. Из-за того, что многие водители решили объехать место аварии через Дубляны, там тоже остановилось движение.
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Напомним, на днях в Новомосковском районе (Днепропетровская область) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура упала с моста на железнодорожные пути.