Рано утром на трассе Львов - Рава-Русская между селами Малехово и Грибовичи произошло серьезное ДТП.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

На мосту столкнулись Toyota и ВАЗ. Удар был настолько сильным, что обе машины развернуло, и они перегородили дорогу.

"Свидетели сообщают, что водитель "девятки" вылетел на встречку. Все живы. Так как движение заблокировано, люди объезжают через Дубляны", - написал депутат.

Из-за ДТП на дороге образовались многокилометровые пробки в обе стороны. Из-за того, что многие водители решили объехать место аварии через Дубляны, там тоже остановилось движение.

Напомним, на днях в Новомосковском районе (Днепропетровская область) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего фура упала с моста на железнодорожные пути.