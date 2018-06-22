Wizz Air будет брать плату за ручную кладь

Мест в самолетах не хватает для багажа

Авиаперевозчик Wizz Air отменил бесплатный провоз ручной клади в своих самолетах. Отныне взять с собой багаж в салон смогут только пассажиры с Wizz Priority.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

"Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров будет путешествовать вместе с ними в кабине самолета. Только пассажиры с Wizz Priority могут взять с собой ручную кладь на борт в любом аэропорту. Ручной багаж всех пассажиров, которые не приобрели Wizz Priority, будет помещен в грузовой отсек самолета", – говорится в сообщении.

Стоимость Wizz Priority составляет от 5-10 евро при покупке онлайн и 25 евро при покупке в аэропорту.

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Когда Wizz Air меняла багажные правила в прошлый раз, компания ограничила размер и вес ручной клади. Кроме того, взять с собой сумку на борт могли только первые 90 пассажиров.