В Черкассах задержаны злоумышленники, требовавшие взятки за проезд по мосту

Цена: от 150 до 450 грн за проезд негабаритного груза

В Черкассах задержали злоумышленников, которые требовали деньги у предпринимателей за проезд негабаритного груза через мост над Днепром.



Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что в группировку входили сотрудники производственного подразделения "Знаменский отряд военизированной охраны" службы военизированной охраны регионального филиала "Одесская железная дорога".



Группировка начала действовать с сентября 2017 года и собирала с предпринимателей от 150 до 450 грн за проезд негабаритного груза через мост, находящийся на выезде из города Черкассы.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Отметим, ранее в Харькове на взятке попался директор местного завода транспортного оборудования, входящего в госконцерн "Укроборонпром".