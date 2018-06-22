Эксперты признали некачественными большинство законопроектов в Раде

Две трети документов вернули на доработку

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады рекомендовало отклонить или вернуть на доработку 99 из 160 законопроектов, зарегистрированных в парламенте в текущем году.

Об этом сообщает пресс-центр Комитета избирателей Украины.

Как сообщают в комитете, по сравнению с 2017 годом количество законодательного спама выросло на 5%.

"Чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность, противоречие уже существующим законодательным актам или вообще отсутствие необходимости в принятии отдельного закона", - отмечают в КИУ.

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав комментарии ГНЭУ в отношении зарегистрированных в текущем году законопроектов.

Ранее Фокус сообщал, что в Верховной Раде процветает воровство законопроектов. Парламентарии всех мастей без стеснения присваивают себе законодательные инициативы коллег, депутатских групп и фракций.