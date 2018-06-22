В оккупированном Крыму бывшего "вице-премьера" посадили в тюрьму на 11,5 лет

В оккупированном Крыму так называемый "Киевский райсуд Симферополя" признал бывшего "заместителя председателя крымского правительства" Олега Казурина виновным в получении крупной взятки и приговорил его к 11 с половиной годам лишения свободы.

Об этом информирует "Интерфакс".

"Назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 56 миллионов рублей", - сказал так называемый судья Виктор Можелянский.

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"Суд" зачел в этот срок время, которое бывший "вице-премьер Крыма" провел под стражей (около одного года и четырех месяцев).

Бывшему "чиновнику" также запретили 10 лет работать на некоторых должностях.

Олег Казурин был назначен на должность "вице-премьера Крыма" так называемым главой полуострова Сергеем Аксеновым в январе 2016 года. В декабре того же года был уволен с этой должности. По подозрению в получении взятки его задержали местные "правоохранители" в феврале 2017 года, тогда же он был взят под стражу.

Напомним, оккупационный Центральный районный "суд" Симферополя приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам.

Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому. Все меры пресечения оставлены в силе до вступления приговора в силу.