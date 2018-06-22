Южная и Северная Кореи договорились о воссоединении семей

Ким Чем Ын и Мун Чжэ Ин/Фото: twitter.com/TheBlueHouseKR

Это первое подобное мероприятие за последние три года

Южная и Северная Кореи организуют воссоединение семей, которые были разделены войной.

Как сообщает Reuters, встречи родственников планируют провести 20-26 августа.

"Воссоединение, которое будет первым за последние три года, - это один из шагов, который обещали выполнить лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин", - сообщили власти Сеула.

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Напомним, с конца Корейской войны (1950-1953) оба государства запретили обычным гражданам посещать своих родственников на территории другой страны.

С 2000 года государства начали организовывать программы воссоединения. Всего в них приняли участие около 20 тыс. корейцев.

В 2015 году после начала ускоренной разработки ядерной программы КНДР встречи были прекращены.