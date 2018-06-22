В Киеве второй раз за неделю обокрали высокопоставленного иностранца

В Киеве неизвестные украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил факт кражи у гражданина Литвы, но не стал называть его имя.

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"Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами", - сообщил Тракало.

Полиция открыла уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса "Кража".

Напомним, 19 июня в киевском ресторане карманники обокрали шведского дипломата - главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга. Из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными.