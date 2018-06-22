Венгрия не против проведения саммита Украина-Грузия-НАТО в Брюсселе

Венгрия разблокировала проведение июльского саммита Украина-НАТО-Грузия в Брюсселе.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает mukachevo.net.

"Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США - ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - отметил Сийярто.

Как сообщает "Европейская правда", Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, однако по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

"Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - заявил он.

Кроме того, венгерское правительство больше не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

В пятницу, 22 июня, под Ужгородом прошли украинско-венгерские переговоры. В них приняли участие министры иностранных дел Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер и представитель закарпатских венгров.

Климкин в свою очередь сказал, что это были очень важные консультации о том, как имплементировать закон об образовании. По его словам следующие консультации состоятся в начале июля, так как имеется положительная динамика.

"Мы заинтересованы в сохранении венгерского нацменьшинства, а также в том, чтобы все умели разговаривать на украинском языке. Мы должны научить учителей преподавать украинский язык, должны изменить методику", - отметил Климкин.

"Закарпатские венгры должны сохранить свою идентичность, но при этом свободно разговаривать на украинском языке. Мы перешли к очень детальным консультациям по имплементации закона об образовании. Мы оборудуем кабинеты изучения украинского языка в школах нацменшин. Закон о среднем образовании должен уточнить, как будет использоваться 7 статья закона об образовании, и это мы обсудили с венгерскими коллегами", - добавила Лилия Гриневич.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Совет Европы из-за того, что он "больше обеспокоен ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права грубо нарушаются в Украине".