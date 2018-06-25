Вопрос выбора между новостройкой и вторичной недвижимостью — один из первых, которым задаётся человек, задумываясь о покупке недвижимости. И это неудивительно: необъявленная война между первичкой и вторичкой идёт уже много лет, и у сторонников обоих лагерей найдётся множество аргументов в пользу того или иного выбора. Мы решили подойти к этому вопросу с прагматичной точки зрения и голосовать кошельком. В партнёрском материале со строительной корпорацией УКРБУД мы подсчитали, сколько нужно, чтобы купить и довести до жилого состояния квартиру в новостройке, и сколько — чтобы купить и обустроить квартиру идентичной площади в старом доме.

Цена квартиры

Для исследования мы выбрали двухкомнатную квартиру в жилом комплексе комфорт-класса Urban Park, который УКРБУД строит в Деснянском районе Киева, неподалёку от станции метро «Лесная». Нам приглянулась классическая планировка с раздельными комнатами и лоджией площадью 65 кв. м.

Строительство было начато менее полугода назад, а потому его ещё не успело серьёзно коснуться традиционное для рынка первичного жилья повышение цен. За квадратный метр здесь придётся выложить 17,5 тыс. грн, а вся квартира обойдётся в 1 137 500 грн. Важное уточнение: сдаваться в эксплуатацию дом будет только во второй половине 2020 года. Но мы готовы подождать ради экономии: если рассматривать варианты в уже сданном доме, придётся добавлять к итоговой сумме как минимум 30%.

Сравнивать выбранную квартиру будем с предложениями в домах, расположенных в том же районе. Цены на квартиры здесь варьируются от $650 до $980 за квадратный метр. Мы настроены оптимистично, а потому ориентируемся на минимальную стоимость. Вариант нужной площади нашёлся в панельной девятиэтажке недалеко от нового строительства. За квадратный метр здесь просят 17 850 грн, а вся квартира обойдётся в 1 160 250 грн. Квартира требует серьёзного ремонта, но это не проблема, ведь мы всё равно планировали обустраивать её с нуля.

Оформление документов

Как правило, набрасывая смету при выборе квартиры, покупатель обращает внимание только на её стоимость и примерно подсчитывает, сколько придётся вложить в ремонт. В то же время есть ряд других обязательных трат, связанных с оформлением покупки. В случае с новостройкой все расходы на регистрацию права собственности берёт на себя застройщик. Но инвестору тоже придётся дополнительно раскошелиться: ещё 1,4% стоимости жилья «отъест» управитель фонда финансирования строительства. Именно такое вознаграждение положено финансовой компании, выступающей посредником между вами и застройщиком, контролирующим расходование вложенных вами средств. Кроме того, инвестору также нужно оформить у нотариуса доверенность на представление интересов.

В случае с покупкой квартиры, у которой уже есть собственник, ситуация иная. Во-первых, должна быть проведена оценка недвижимости. Во-вторых, существует ряд обязательных отчислений государству: 5% налога на доход, 1% госпошлины и 1% пенсионного взноса. В-третьих, при заключении сделки необходимо оплатить услуги нотариуса и комиссию риелтора (в среднем по Киеву 5%). Возможно, придётся также переоформить техпаспорт, поскольку прежний может быть неактуальным или недействительным. Вопросы о том, кто и за что должен платить, часто становятся предметом нешуточных споров, так что будьте готовы к тому, что все траты придётся разделить поровну с продавцом.

Ремонт

Но вот наконец вся бумажная волокита осталась позади и заветная квартира стала вашей. Если планируете ремонт, добавляйте половину к стоимости квартиры. Чтобы и без того изнурительный процесс ремонта прошёл без проблем, стоит начать с дизайн-проекта. Даже самый простой обойдётся не менее чем в 300 грн за «квадрат», а максимальная цена и вовсе стремится к бесконечности. Но это сущие пустяки по сравнению со стоимостью самого ремонта. Вся работа, материалы, мебель и техника затянут минимум на $300 за квадратный метр. Так что после окончания ремонта квартира площадью 65 м подорожает почти на 540 тыс. грн.

Следует иметь в виду, что итоговая сумма будет справедлива лишь для квартиры в новостройке, которая передаётся застройщиком под чистовую отделку с ровными полами и стенами, качественными окнами и надёжной входной дверью, новыми батареями и трубами отопления. На вторичном рынке придётся иметь дело с «наследством» квартиры. И пусть не сразу, но рано или поздно двери, батареи и окна нужно будет менять. Естественно, за свой счёт. Если делать ремонт с нуля, то ощутимыми расходами обернётся демонтаж старых полов, потолков и покрытия стен, вывоз строительного мусора. Скорее всего полы потребуют перезаливки, а стены — выравнивания. Кроме того, нужно быть готовым к небольшим дополнительным тратам. Это и покупка системы фильтрации воды, которая защитит вас от ржавчины в старых трубах, и установка теплосчётчика, который в новостройке от УКРБУДа вы получите за счёт застройщика. Но самое главное отличие и крупная статья расходов — это система умного дома. В квартирах Urban Park соответствующая система CLAP изначально включена в стоимость жилья и является эксклюзивом застройщика. Если же самостоятельно собирать её аналог из отдельных приборов от надёжных производителей, придётся выложить ещё около $10 тыс.!