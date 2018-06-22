СБУ предотвратила продажу в Украине радиоактивного вещества

Правоохранители обнаружили специально обустроенный в частном дворе тайник на глубине более двух метров

В Украине Служба безопасности (СБУ) предотвратила реализацию радиоактивного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

Правоохранители обнаружили специально обустроенный в частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса, задержали шестерых участников группировки. Троим объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители также установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их участия в противоправных действиях.

Изъятое вещество направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины для экспертизы.

Установлен источник его происхождения - вещество произведено в 1930-х годах Чехословацкой компанией "Radiumchema".

По заключению экспертов, Радий-226 в таком количестве является мощным источником гамма-излучения. Без надлежащего хранения он мог привести к радиоактивному заражению людей и местности. Попадание вещества из контейнера на открытую территорию привело бы к заражению около 20 гектаров.

"Использование Радия-226 в террористических как компонента для взрывного устройства так называемой "грязной бомбы" могло повлечь катастрофические последствия на международном уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание Independent со ссылкой на результаты исследования ученых Университета Эксетера (Великобритания) и Украинского института сельскохозяйственной радиологии написало, что спустя 30 лет после Чернобыльской катастрофы молоко в некоторых частях Украины по-прежнему имеет высокий уровень радиоактивности, до пяти раз превышающий безопасный предел.