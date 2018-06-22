Полиция завершила формирование подразделений КОРД

Сегодня состоялся выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях

В Украине Национальная полиция завершила формирование личного состава специального подразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД), сообщает пресс-служа ведомства.

"Сегодня, 22 июня, состоялся 14-й выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений КОРД", - говорится в сообщении.

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что кандидаты "прошли интенсивный курс обучения, сдали экзамены и готовы отбыть в свои регионы для выполнения обязанностей". Он также поздравил выпускников от имени главы МВД Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева.

Аброськин поблагодарил партнеров из США за предоставленную техническую и методическую помощь.

Специальный агент по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мэтью Торесон также поздравил выпускников с завершением обучения и отметил, что посольство США в Украине и в дальнейшем будет поддерживать развитие спецподразделения.

Напомним, КОРД уже есть в составе полиции Киева и пяти областей (Киевской, Сумской, Житомирской, Одесской, Харьковской). В 2016 году МВД также подготовило 35 бойцов КОРДа для Донецкой и Ровенской областей.