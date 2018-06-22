Сенцов отказался просить Путина о помиловании

Украинский политзаключенный Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс".

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе.

По словам адвоката, состояние Сенцова остается без изменений.

"Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - рассказал Динзе.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.