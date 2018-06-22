В Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков

Чешская Республика позволяет гомосексуальным и лесбийским парам вступать в зарегистрированные партнерские отношения с 2006 года.
Это юридически регулируется, но при этом не является браком.
Теперь парламент может утвердить возможность полноценного семейного положения для однополых пар.
Об этом сообщает Radio Praha.
Предложение было инициировано депутатским корпусом парламента Чехии.
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Для принятия закона нужно будет простое большинство в парламенте, где есть 200 депутатов.
В отличие от соседних Польши или Словакии Чехия является более светским государством с меньшим влиянием церкви.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации".