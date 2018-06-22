Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » В Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков

В Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков

В Чехии правительство поддержало легализацию однополых браков
Фото Politeka

Для изменения Конституции потребуется 120 голосов

22.06.18 29
000

Чешская Республика позволяет гомосексуальным и лесбийским парам вступать в зарегистрированные партнерские отношения с 2006 года.

Это юридически регулируется, но при этом не является браком.

Теперь парламент может утвердить возможность полноценного семейного положения для однополых пар.

Об этом сообщает Radio Praha.

Предложение было инициировано депутатским корпусом парламента Чехии.

Для принятия закона нужно будет простое большинство в парламенте, где есть 200 депутатов.

В отличие от соседних Польши или Словакии Чехия является более светским государством с меньшим влиянием церкви.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянокВ Раде хотят запретить публичное проявление любых видов сексуальной ориентацииДорога в равенство. Как прошел "Киевпрайд-2018"
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3562
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57692
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5116
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6504
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21205
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11090
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1653
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17766
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3426
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7970
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5545 / 7424
  2. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 2991 / 3073
  3. Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты 2088 / 2543
  4. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 1902 / 3265
  5. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 1895 / 8218
  6. В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян 1517 / 1723
  7. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 1486 / 1532
  8. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 1155 / 1387
  9. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 1135 / 1256
  10. В России опубликовали карту плана "Барбаросса" 1077 / 1249
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 53 / 7424
  2. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 1532
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3562
  4. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1256
  5. Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию 4 / 915
  6. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 4 / 1387
  7. Пять тысяч марсианских рассветов. Чего достиг Opportunity за 15 лет на Красной планете 3 / 998
  8. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 3 / 4843
  9. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 3 / 3265
  10. Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович 3 / 1070
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.