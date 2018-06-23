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Ситуация на Донбассе

Видео Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский

<span class="label red">Видео</span> Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский
Павел Жебривский / Фото: Зеркало недели

Экс-глава Донецкой ОВДА объяснил логику назначения нынешнего

23.06.18 548
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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал Александр Куць знает специфику области, местного населения и в целом ситуации в регионе.

Об этом заявил экс-глава Донецкой ОВДА, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.

По его словам, президент сам выбирал кандидатуру на должность главы Донецкой ОВГА.

"АТО превратилось в ООС. Есть угроза, что после Чемпионата мира по футболу Россия будет двигаться туда. Президент учел многие вещи, на этом этапе нужна такая фигура", - сказал Жебривский.

Напомним, Турчинов заявил, что план Авакова по деоккупации Донбасса – это вариант инициативы Порошенко. 

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