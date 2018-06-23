Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал Александр Куць знает специфику области, местного населения и в целом ситуации в регионе.
Об этом заявил экс-глава Донецкой ОВДА, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире телеканала ZIK.
По его словам, президент сам выбирал кандидатуру на должность главы Донецкой ОВГА.
"АТО превратилось в ООС. Есть угроза, что после Чемпионата мира по футболу Россия будет двигаться туда. Президент учел многие вещи, на этом этапе нужна такая фигура", - сказал Жебривский.
Напомним, Турчинов заявил, что план Авакова по деоккупации Донбасса – это вариант инициативы Порошенко.