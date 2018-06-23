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В Карпатах экстренно эвакуируют детский лагерь

В Карпатах экстренно эвакуируют детский лагерь
Фото: moskal.in.ua

Причина - в резком похолодании

23.06.18 142
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В Карпатах проходит спасательная операция.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Детский палаточный лагерь, который расположился на горе Близниця в Карпатах из-за резкого похолодания и снега, экстренно эвакуируется. 

В лагере находились 27 детей. В ближайшие время дети будут доставлены в низинные населенные пункты района.

По состоянию на 8:00 утра температура воздуха на высокогорье составляла около 1 градуса тепла.

В эфире 112 Украина Москаль рассказал, что дети – из Одесской, Харьковской областей и Киева.

"Кто организовал (палаточный городок) мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - отметил он.

По его словам, спасатели говорили с жителями палаточного городка по телефону.

"Все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман… и сами они не знают, где находятся", - отметил он.

Он выразил надежду, что в ближайшее время опытные спасатели найдут жителей палаточного городка и эвакуируют их.

Позже стало известно, что спасатели помогли эвакуированным добраться до деревни Белин.

Для оказания помощи были привлечены семь спасателей и четыре единицы техники.

Напомним, на Закарпатье трагически погиб турист.

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