Чартер до Барселоны экстренно сел в Одессе

По причине технической неисправности в Одессе совершил экстренную посадку самолет компании Yanair, следовавший в Барселону.

Как рассказала ТСН пассажирка рейса Анна Костюкова, отправка самолета задерживалась с самого начала. По ее словам, лайнер якобы "заводили с толкача", сами же люди видели возле него какую-то технику.

Самолет авиакомпании Yanair около 6 утра подняли в небо, где он покружил около часа и приземлился в одесском аэропорту по техническим причинам. Пассажирам сообщили, что это пришлось сделать из-за "проблем с давлением".

Информацию подтвердили у туроператора JoinUp, у которого пассажирка Анна Костюкова приобрела билеты.

"Ситуация выглядит таким образом. Самолет вернули обратно. Сейчас ищут альтернативный борт", - сказала пресс-секретарь JoinUp Екатерина Резниченко.

Туристов, которые не смогли вылететь расселяют в отели, предоставляют им пищу и воду. Аналогичные действия проводят и в Барселоне, где пассажиры ожидали вылета в обратном направлении.

"Когда будет найден самолет и вылет состоится, будет понятно, будут ли какие-то компенсации", - добавила Резниченко.

Напомним, российский лоукостер хочет оборудовать свои самолеты "стоячими" местами.