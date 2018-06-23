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Польша пока не будет строить стену на границе с Украиной

Польша пока не будет строить стену на границе с Украиной
Фото: Agrostory

Варшава ждет оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции по вопросу АЧС

23.06.18 116
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Пока нет никакого смысла в строительстве стены на границе с Украиной и РБ с целью борьбы против африканской чумы свиней нет.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает Укринформ.

"Решение (о строительстве заграждения - ред.) не принято...Я сейчас не вижу в этом смысла. Если сейчас кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока не вижу в этом большой необходимости", - сказал он.

Сейчас Варшава ожидает оценки в этом вопросе Европейского агентства безопасности пищевой продукции, исходя из которой, будет приниматься окончательное решение о том, будет ли вообще строиться заграждение.

Напомним, в марте появилось сообщение, что Польша начнет отгораживаться от украинских хрюшек уже осенью.

 

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