Польша пока не будет строить стену на границе с Украиной

Пока нет никакого смысла в строительстве стены на границе с Украиной и РБ с целью борьбы против африканской чумы свиней нет.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает Укринформ.

"Решение (о строительстве заграждения - ред.) не принято...Я сейчас не вижу в этом смысла. Если сейчас кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока не вижу в этом большой необходимости", - сказал он.

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Сейчас Варшава ожидает оценки в этом вопросе Европейского агентства безопасности пищевой продукции, исходя из которой, будет приниматься окончательное решение о том, будет ли вообще строиться заграждение.

Напомним, в марте появилось сообщение, что Польша начнет отгораживаться от украинских хрюшек уже осенью.