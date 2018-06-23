Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Страна » НАБУ задержало двоюродного брата Каськива

НАБУ задержало двоюродного брата Каськива

НАБУ задержало двоюродного брата Каськива
Фото: NewsNetwork

Родному объявлено подозрение

23.06.18 59
000

Очередной предполагаемый участник коррупционной схемы по завладению 259,2 млн грн, которые были предназначены для реализации ряда национальных проектов, задержан детективами НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им оказался двоюродный брат экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива.

О подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено родному брату экс-главы Госинвестпроекта. Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса.

Отметим, следствие установило, что в 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе на проект "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", в котором должны были быть построены инфраструктурные объекты для проведения Зимних Олимпийских игр в Украине.

Однако путем завладения в 2012-2014 годах 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн данные проекты не были реализованы.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства госпредприятие "Государственная инвестиционная компания", входившее в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам этих двух предприятий. Затем бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В целом в совершении преступления в настоящее время подозреваются несколько человек.

Напомним, досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

Экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте Каськива в Панаме. Он был экстрадирован из Панамы в Украину, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога; необходимая сумма была внесена сразу же. Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн гривен ущерба.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Каськива. Юрий Луценко сообщил, что Каськив не пошел на сделку со следствием.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В ГПУ заявляют об активизации взяточниковЗять короля Испании будет сидеть в женской тюрьмеКонкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3613
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57737
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5179
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6631
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21285
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11198
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1763
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17850
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3458
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8047
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 8182 / 10049
  2. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 4162 / 4250
  3. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 3041 / 3135
  4. Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты 2339 / 2819
  5. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 2167 / 3543
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 2026 / 8382
  7. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 1958 / 2007
  8. Чартер до Барселоны экстренно сел в Одессе 1842 / 2131
  9. В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян 1653 / 1859
  10. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 1534 / 1810
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 70 / 10049
  2. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 2007
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3613
  4. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 6 / 1647
  5. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 6 / 1356
  6. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 5 / 1737
  7. Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью 5 / 1810
  8. Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию 4 / 951
  9. Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович 3 / 1092
  10. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 3 / 3543
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.