НАБУ задержало двоюродного брата Каськива

Очередной предполагаемый участник коррупционной схемы по завладению 259,2 млн грн, которые были предназначены для реализации ряда национальных проектов, задержан детективами НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им оказался двоюродный брат экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива.

О подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено родному брату экс-главы Госинвестпроекта. Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса.

Отметим, следствие установило, что в 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе на проект "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", в котором должны были быть построены инфраструктурные объекты для проведения Зимних Олимпийских игр в Украине.

Однако путем завладения в 2012-2014 годах 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн данные проекты не были реализованы.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства госпредприятие "Государственная инвестиционная компания", входившее в сферу контроля Госинвестпроекта, под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам этих двух предприятий. Затем бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В целом в совершении преступления в настоящее время подозреваются несколько человек.

Напомним, досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

Экс-глава Госинвестпроекта Владислав Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте Каськива в Панаме. Он был экстрадирован из Панамы в Украину, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога; необходимая сумма была внесена сразу же. Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн гривен ущерба.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Каськива. Юрий Луценко сообщил, что Каськив не пошел на сделку со следствием.