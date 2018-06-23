Украина готова обменять 23 осужденных россиян на своих политзаключенных в РФ

Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.



"Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передали РФ (через Минскую группу, и через другие дипломатические каналы), осуждены или обвиняются по очень тяжким статьям - терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать этих негодяев их Родине в обмен на наших, которых ждут на Родине", - написала Геращенко.

"Поэтому наша позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех остальных пленников. Поэтому мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех", - отметила она.



Геращенко добавила, что в ситуации с Сенцовым и Балухом счет идет на дни.



"Еще страшнее звучит ложь, достойная ответственности в Гааге: мол, Олег набрал пару кило за время месячного голодания, да и Балух тоже не голодает", - подчеркнула она.



Кроме этого, Геращенко прокомментировала слова пресс-секретаря президента РФ Пескова, когда тот заявил, что во время встречи с Путиным генсек Совета Европы Янгланд не поднимал темы освобождения Сенцова.



"Мы обязательно зададим этот вопрос Янгланду уже на следующей неделе в Страсбурге. А пока что я показала эти заявления Пескова и обменялась мнениями о Янгланде с коллегами по ПАСЕ, с которыми мы сейчас работаем в Турции", - подытожила Геращенко.

Отметим, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

21 июня Денисова заявила, что есть основания полагать, что Сенцова кормят принудительно. Она напомнила, что принудительное кормление запрещено международным законодательством.